اليوم السابع
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الصحة: إصدار تراخيص مزاولة مهنة لـ13 ألف من أعضاء المهن الطبية أغسطس الماضى

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:37 م
الصحة: إصدار تراخيص مزاولة مهنة لـ13 ألف من أعضاء المهن الطبية أغسطس الماضى وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 13 ألف و317 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التراخيص الصادرة تضمنت 10 آلاف و34 ترخيص جديد لمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لــ2379 أخرين، لافتًا إلى منح 863 ترخيص لمزاولة مهنة للتحاليل الطبية، و41 ترخيص للزمالة المصرية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار 25 ترخيص جديدة لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 10 بنوك دم تخزينية وفرعية، و3 مراكز للغسيل الكلوي، و4 مراكز للقسطرة القلبية، و8 مراكز لليزر، بالإضافة إلى الموافقة على تجديد الترخيص لمركزين للغسيل الكلوي، و5 مراكز للقسطرة القلبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفائتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في الفترة المشار إليها 9 خبراء.

 وقال «زكي» إنه تم المرور على 5181 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية خاصة، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم تحرير 157 محضرًا لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون ترخيص، وذلك ضمن إجراءات إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

 وأضاف «زكي» أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.


الصحة

تراخيص مزاولة المهنة

الاطباء

المهن الطبية



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