السكرتير العام المساعد بسوهاج يشهد صلح عائلتى "الأسعد" و"عمر" بجرجا.. صور

سوهاج عمرو خلف

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج لحضور مراسم الصلح بين عائلة "الأسعد"، وعائلة "عمر"، وذلك بقرية "المشاودة الغربية" بمركز جرجا، بحضور اللواء أحمد فجر نائب مدير الأمن لقطاع الجنوبى، والعميد محمود طه رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، والعقيد نور الدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى بجنوب سوهاج، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالى القرية والقرى المجاورة.

ونقل السكرتير المساعد تقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الخصومة، داعيًا إلى نبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة، مؤكدا أنه لا تنمية بدون أمن وأمان، متمنيا أن تصبح محافظة سوهاج خالية من الخصومات الثأرية فى القريب العاجل.

وتمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة "الكفن"، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.