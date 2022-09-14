اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لعامل لحيازته طربتين حشيش بالإسكندرية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:43 ص
السجن 3 سنوات لعامل لحيازته طربتين حشيش بالإسكندرية المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد ، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، بالسجن 3 سنوات وغرامة خمسون ألف جنية للمتهم " أ.م.ا"  لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.
 
 
تعود احداث القضية المقيدة ، برقم 15119 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش بدائرة القسم.
 
 
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،قيام المتهم " أ.م.ا" عامل بفندق، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم تحديد مكان تواجده وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته علي عدد 2 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.
 
بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة ، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
 
 
 
 
 
 
 

اخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

محكمة جنايات الإسكندرية

المستشار الدكتور محمد علي سكيكر

اخبار اليوم



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