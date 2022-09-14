اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية: وفاة محتجز داخل مستشفى بكفر الشيخ بسبب هبوط بالدورة الدموية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:48 ص
الداخلية: وفاة محتجز داخل مستشفى بكفر الشيخ بسبب هبوط بالدورة الدموية وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مزاعم حول وفاة أحد الأشخاص داخل محبسه بقسم شرطة بيلا بكفر الشيخ نتيجة تعرضه للتعذيب.
 
وأوضح أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور تم حبسه بتاريخ 5/9/2022 بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية "مخدرات وسلاح"، وبتاريخ  12/9/2022 تم نقله إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة وتوفى بالمستشفى، وبسؤال شهود الواقعة "المحتجزين رفقته بالقسم" أيدوا ماسبق ونفوا تعرضه لأى إعتداء، وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية لمرضة بالدرن الرئوى.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كفر الشيخ

ازمه قلبية

مستشفي

مواقع التواصل

قسم شرطه

تعذيب



الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عدد وفيات انهيار مبنى سكني في عمان إلى 5 أشخاص

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:02 م

"جهزوا الكفن وسرادق العزاء" .. القصة الكاملة لوفاة مسن وهو على قيد الحياة بالإسكندرية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:12 م

وفاة شاب قبل أيام من حفل زفافه بالغربية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 06:05 م

تشريح جثة عامل لقى مصرعه خلال مشاجرة فى الواحات البحرية لبيان سبب الوفاة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:24 م

ارتفاع وفيات انقلاب سيارة ملاكى بترعة فى كفر الشيخ لـ 4 أطفال

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:50 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة