الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بالدقهلية وتضبط مخدرات وسلاح

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاعى (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – الأمن المركزى) وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية استهداف دائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

أسفرت جهودها عن ضبط (عنصر إجرامى – سيدتين) وبحوزتهم (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 20 كيلو جرام – عدد 2 هاتف محمول – مبلغ مالى ) وضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية)، وبحوزته (2 سلاح نارى، فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتم استهداف (عنصر إجرامى)..وعثر بمسكنه على (2 قطعة سلاح نارى- بندقية خرطوش – كمية من نبات البانجو وزنت 2 كيلو جرام) وضبط (عنصر إجرامي)، وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمو، واستهداف (عنصر إجرامى)، والعثور بمسكنه على (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 22 كيلو جرام).