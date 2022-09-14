اليوم السابع
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الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بالدقهلية وتضبط مخدرات وسلاح

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:57 ص
الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بالدقهلية وتضبط مخدرات وسلاح حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاعى (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – الأمن المركزى) وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية استهداف دائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

أسفرت جهودها عن ضبط (عنصر إجرامى – سيدتين) وبحوزتهم (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 20 كيلو جرام – عدد 2 هاتف محمول – مبلغ مالى ) وضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية)، وبحوزته (2 سلاح نارى، فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتم استهداف (عنصر إجرامى)..وعثر بمسكنه على (2 قطعة سلاح نارى- بندقية خرطوش – كمية من نبات البانجو وزنت 2 كيلو جرام) وضبط (عنصر إجرامي)، وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمو، واستهداف (عنصر إجرامى)، والعثور بمسكنه على (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 22 كيلو جرام).


مخدرات

سلاح

حمله امنيه

اخبار الحوادث



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