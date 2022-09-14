وقال المتحدث باسم الخارجية -في تدوينة صباح اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"-: "قلوبنا مع الأشقاء في ليبيا نتيجة انفجار خزان وقود مدينة سبها.. خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وانفجر خزان للوقود في مدينة سبها جنوب ليبيا، في ساعة متأخرة من مساء أمس، مما أدى إلى إصابة نحو 17 شخصا.