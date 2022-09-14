التحفظ على 4 أطنان لبن بودرة وحلوى منتهية الصلاحية داخل مصنع بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 4 طن لبن بودرة وجوز هند و 1800 قطعة من الحلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص، وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية لاحتوائها على شوائب وأتربة وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

البداية عندما ،تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كمية من الحلوى ومستلزمات تصنيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي مما تشكل خطراً على صحة المواطنين.

وعلي الفور تم مداهمة المصنع، وبتفتيشه عثر على 4 أطنان "جوز هند لبن بودرة" مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما عثر على 1800 قطعة حلوى معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.