البورصة: تنفيذ صفقة على شركة إيتاب للاستثمارات بقيمة 735 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة إيتاب للاستثمارات العقارية والسياحية بحجم تداول 6 آلاف سهم بقيمة 735 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة بى أى سى سى للكابلات بحجم تداول 15 مليون سهم بقيمة 150 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 15.2 مليون سهم بقيمة 898.4 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى 11.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.652 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 629 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.3 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، 71.5 مليون جنيه، 899.6 ألف جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 92.4 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 12602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 4124 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2271 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3719 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.