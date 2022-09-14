الأمن يعيد شقيقتين تغيبتا عن منزلهما فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت الأجهزة الأمنية، في إعادة شقيقتين تغيبتا عن منزلها لمدة 4 أيام بمدينة حلوان، وتبين أن الطالبتين خرجتا من منزلهما بمحض إرادتهما وكانتا مقيمتان لدي إحدي صديقاتهن، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من مواطن، بدائرة القسم، مفاده اختفاء ابنتيه كل من "آلاء.م"، و شقيقتها "روان.م" في ظروف غامضة أثناء ذهابهم لدرس تعليمي.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط إختفاء الفتاتين تبين سيرهن بمفردهما وذهابهما لاستقلال مترو حلوان، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان تواجدهما وضبطهما، وتبين إقامتهن لدي إحدي صديقاتهن لمدة 4 أيام دون إخبار أفراد أسرتهن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.