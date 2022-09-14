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اعرف إزى تستخرج جواز سفر لأول مرة × 6 خطوات

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:30 ص
اعرف إزى تستخرج جواز سفر لأول مرة × 6 خطوات جواز سفر مصرى - أرشيفية
كتب سليم على

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يتساءل الكثير من الراغبين فى السفر خارج البلاد حول الأوراق والخطوات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة، فى التطور الذى يشهده  قطاع الجوازات في وزارة الداخلية، لتقديم خدمات سهلة وسريعة للمواطنين، في إطار التحول الرقمى. 
 
وقبل أن يتوجه المواطن لاستخراج جواز السفر يجب أن يكون لديه بعض الأوراق الجاهزة، أبرزها:
 
أولا: بطاقة الرقم القومى سارية المفعول.
 
 
ثانيا : يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.
 
 
ثالثا : تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.
 
 
رابعا : مستند التجنيد بالنسبة للذكور.
 
 
خامسا :المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.
 
 
سادسا : رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.
 
 
 
 

جواز السفر

استخراج جواز السفر

وزارة الداخلية

اخبار الداخلية



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