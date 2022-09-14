اعترافات متهمين بالنصب على طلاب: انتحلا صفة موظفى كنترول لتعديل درجاتهم

كتب سليم على

اعترف شخصان كونا عصابة، بالنصب على الطلاب، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تعديل درجاتهم فى الثانوية العامة، وأوهموهم بأنهما يعملان موظفين بالكنترول ولديهم القدرة على تعديل الدرجات.

وأضافا أنهم طالبوا من ضحاياهم تحويل مقابل مادى لمحافظ مالية لأرقام هواتف مختلفة نظير تعديل الدرجات - على خلاف الحقيقة- فضلًا عن قيامهما باتخاذ بعض الإجراءات لإخفاء وتمويه طبيعة متحصلات نشاطهم الإجرامى من الأموال، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، فضلًا عن قيامهما باستخدام برنامج إلكترونى فى عملية الرد آليًا على رسائل عملائهما، خشية افتضاح أمرهما وكشف هويتهما.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة المنيا)، بإدارة حسابين على تطبيقى "تيليجرام، واتس آب"، يزعمان خلالهما إمكانية تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بنطاق محافظة القاهرة.. وبحوزتهما (عدد 3 هواتف محمولة والشرائح التليفونية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بفحصها تبين إحتوائها على الأدلة التى تؤكد نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب والإحتيال على أولياء أمور طلبة الثانوية العامة "بأسلوب انتحال صفات وأسماء وهمية " لإيهامهم بقدرتهم على تعديل الدرجات من داخل كنترول التنسيق - على خلاف الحقيقة - على النحو المشار إليه وتمكنهما من خلال ذلك من الإستيلاء من ضحاياهم على مبالغ مالية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.