استمرار أعمال الصيانة وتركيب مظلات بمدارس أسوان

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، الاستعداد للعام الدراسي، ويجري الاستعداد للعام الدراسي الجديد في جميع المدارس من خلال أعمال الصيانة والنظافة وتغيير اللافتات وتركيب الأعلام واستلام الكتب الدراسية وصيانه المقاعد الدراسية، وتركيب مظلات، وأعمال الصيانة البسيطة وتعقيم وتطهير الحمامات، وتركيب النوافذ والشبابيك وغيرها من الاستعدادات.

وفي مركز أسوان تفقد محمد عبدالدايم مدير إدارة التعليم الثانوى "العام" مدرسة العروبة الثانوية المشتركة بإدارة أسوان التعليمية، لمتابعة استعدادات المدرسة للعام الدراسى الجديد، وتبين استمرار أعمال الصيانة البسيطة بالمدرسة، حيث تم إصلاح مبردات المياه وتركيب مظلات جديدة للطلاب، بالإضافة إلى دهان سور المدرسة وإصلاح ماكينات التصوير، فضلًا عن استمرار أعمال التشجير وزراعة الشتلات.

وفي مركز نصر النوبة قامت اليوم الوحدة المحلية لقروي أبو سمبل بأعمال النظافة والتجميل بمدرسة أبو سمبل الإعدادية وكذلك بالتسوية ورفع التراكمات بمدرسة توشكى الثانوية استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد وكذلك المظهر الحضاري والجمالي بالمدارس في نطاق الوحدة المحلية.