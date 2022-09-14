إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

أصيب منذ قليل 6 أشخاص بإصابات بالغة فى حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق شبين الكوم- السادات، نتيجة انفجار الإطار الامامى، تم نقلهم إلى مستشفى السادات المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة 6 أشخاص بإصابات بالغة فى حادث إنقلاب سيارة أجرة على طريق شبين الكوم- السادات، على الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور محمد سعدية مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام محافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى السادات المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.