إصابة عاملين بطعنات نافذه فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بساقلته شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج التعليمى ومستشفى سوهاج الجامعى عاملين محولين من مستشفى ساقلته المركزى عقب إصابتهما بجروح طعنيه بالصدر والرقبة والكتف على إثر وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجوار بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بوقوع مشاجرة بين عاملين بدائرة المركز قام على أثرها كل واحد بطعن الاخر عدة طعنات متفرقة بالجسم وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد احمد اكاشف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بوجود مشاجرة بين طرف أول عبد الرحمن ع ع 27 سنة عامل ويقيم دائرة مركز ساقلته إلى المستشفي المركزي مصاباً " جرحين قطعيين بالرقبة والصدر " وتم تحويله لمستشفي سوهاج التعليمي.

وبين طرف ثان محمود ا ف ا 25 سنة عامل ويقيم بذات الناحية مصاباً " بجرحين قطعيين بالصدر والكتف الأيسر " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب بسلاح أبيض " سكين " مما نتج عنه إصابتهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وأضافا بتخلصهما من الآداه المستخدمة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.