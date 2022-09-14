اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 53 حالة تعدٍ زراعى بالشرقية بمساحة 4 آلاف مبانى و21 فدانا و13 قيراطا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:58 م
إزالة 53 حالة تعدٍ زراعى بالشرقية بمساحة 4 آلاف مبانى و21 فدانا و13 قيراطا إزالة 53 حالة تعدى زراعى بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتى بدأت أعمالها فى 13 أغسطس الماضى، والتى تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن إزالة 40 حالة تعدٍ بمساحة 4 آلاف و25 متر مبانى و13 حالة تعدٍ بمساحة 21 فدانا و13 قيراطا و11 سهما أرض زراعية بنطاق المحافظة.

 

كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدٍ على مساحة 673 مترا بمركز الإبراهيمية و2 حالة تعدٍ على مساحة 325 مترا بمركز ديرب نجم و5 حالات تعدٍ على مساحة 1858 مترا بمركز فاقوس و3 حالات تعدٍ بمساحة 345 بمركز كفر صقر.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 


الشرقية

حملات ازالة تعديات الزراعية بالشرقية

حملات ازالة البناء مخالف بالشرقية

ازالة الاشغالات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة