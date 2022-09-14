أنواع المحاصيل المناسبة لزراعة العروة النيلية - النيلية.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

أيام معدودة وسينتهى فصل الصيف فلكياً فى مصر ، ونحن في الأسبوع الأول من شهر توت 1739 وكما يقال "توت بيقول للحر موت - وتوت متخليش الفرصة تفوت "و سيبدأ التحول إلى الأجواء الخريفية مباشرة .

ويختلف مناخ هذه الفترة عن الصيف، حيث ستنكسر حرارة ليله ويزيد فروق الحرارة بين النهار والليل وتزيد رطوبة نهاره، وتبدأ السحب فى الظهور شمالا مع زيادة نقطة الندى و تكون الشبورة المائية بحرى .

وهذه الاجواء الآن مناسبة لزراعة العروة النيلية النيلية / الخريفية / الشتوية من محاصيل:

1- البطاطس.

2-الفاصوليا.

3- البسلة البدرية

4- الجزر .

5- البنجر .

6-الفروالة في بحري .

7-شتل الطماطم والفلفل والباذنجان

8-زراعة الخيار والكوسة .

9- الظروف مناسبة لدودة الحشد و دودة ورق القطن و دودة براعم الزيتون وظروف مناسبة ايضا لبعض الامراض المحبة للرطوبة زي البياض الزغبي على القرعيات والعنب والبياض الدقيقي على الطماطم والبامية والباذنجان والفلفل .