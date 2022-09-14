اليوم السابع
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أسقف هولندا يصلى عيد رحيل القديسة فيرينا فى كنيستها بمدينة بوسوم

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 09:54 م
أسقف هولندا يصلى عيد رحيل القديسة فيرينا فى كنيستها بمدينة بوسوم خلال الصلاة
كتب: محمد الأحمدى

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صلي الأنبا أرسانى أسقف هولندا اليوم الأربعاء،  قداس عيد رحيل القديسة فيرينا بكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة بوسوم بهولندا.
 
وحضر القداس الإلهى مجمع كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من المصلين، و قام أثناء الصلاة بتدشين أوانى جديدة لخدمة مذابح الكنيسة.
 
وخلال القداس قام بعمل الحنوط وتطييب رفات القديسة فيرينا الموجودة بالكنيسة وسط ترتيل الشمامسة و الشعب الموجود بالكنيسة.
 
وفى السياق ذاته تم الاحتفال بايداع  ذخيرة من رفات القديسين شهداء الكتيبة الطيبية والقديس موريس فى الكنيسة ذاتها، والتي تسلمتها الكنيسة القبطيةالارثوذكسية من دير القديس موريس في سويسرا بناء علي طلب من نيافة الأنبا أرسانى. 
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا أرسانى

اسقف هولندا



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