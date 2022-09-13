وزير الصناعة: إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصناعى

كتب إسلام سعيد

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوفد المرافق لها.

استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم الكبيرة لخدمة الاقتصاد القومي، كما تناول اللقاء آخر تطورات ومستجدات مشروع إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج والذي يستهدف الإستثمار فى عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج فى المشروعات الاستثمارية خلال المرحلة الحالية، شارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري

وقال الوزير، ان الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهذا المشروع الهام من خلال جهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية المنتشرة بعدد كبير من العواصم والمدن الرئيسية حول العالم وكذا من خلال كافة اجهزة الوزارة المعنية بتوفير الخدمات والتيسيرات للاستثمارات الصناعية، مشيراً الى اهمية هذا المشروع فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، بالإضافة إلى تعظيم إستفادة المصريين بالخارج من الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة للاقتصاد المصرى حالياً.

ولفت سمير إلى أن الوزارة ستقوم بموافاة وزارة الهجرة بقائمة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي خاصة تلك التي تحقق رؤية ومستهدفات الوزارة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي لهذه المنتجات بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والامكانات المتاحة وزيادة القيمة المضافة لها، مشيراً الى استعداد الوزارة لاعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية التي سيتم تحديدها في اطار خطة عمل الشركة الجديدة

واشار وزير التجارة والصناعة الى حرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز امام المستثمرين لضخ استثماراتهم في السوق المصري، والاستفادة من منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح نفاذ المنتج المصري الى اكثر من 2 مليار نسمة حول العالم

ومن جانبها، أشارت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أنه يجرى حالياً تشكيل مجموعة عمل تضم كافة الوزارات والجهات المعنية لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرةً إلى أن السوق المصرى يمتلك فرصاً إستثمارية متميزة تلبى التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج وفقا لما تم طرحه عليه من استبيان و فى مجالات الطبية و العقارية والبنية التحتية والأوعية الادخارية والمجالات الصناعية والزراعية وكذا مجالات الإنتاج الحيوانى والمزارع السمكية .

ونوهت الوزيرة إلى أن الشركة المزمع إنشائها ستتضمن مجموعة من الشركات الفرعية تغطى عدد كبير من القطاعات الاستثمارية ، مشيرةً إلى أن الوزارة إستطلعت آراء مختلف الجاليات المصرية بالخارج حول توجهاتهم الاستثمارية فى السوق المصرى حيث من المقرر أن تغطى مجالات الشركة عدد كبير من المشروعات المقترحة .

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التوسع فى إقامة المعارض التجارية المصرية للمنتجات الغذائية والسلع الزراعية المصرية بدول الخليج المصرى لاسيما فى ظل الطلب المتزايد من قبل الجاليات المصرية في هذه الدول على هذه المنتجات خلال المرحلة الحالية، مقترحة تقديم مزيد من المحفزات للجهات المنظمة للمعارض الخارجية المختلفة.