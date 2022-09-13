وزير التربية والتعليم يصل السويس لافتتاح عدد من المشروعات التعليمية

كتب محمود طه حسين

استقبل محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، اليوم الثلاثاء، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بقاعة كبار الزوار بديوان عام المحافظة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وعدد من قيادات المحافظة.

وتأتي زيارة الوزير لمحافظة السويس في إطار افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بالمحافظة، والتي على رأسها افتتاح النموذج الأول لمدارس مصر المتميزة.