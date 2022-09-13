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واشنطن: نجري حوارا مستمرا مع كييف حول أنواع الأسلحة التي تتطلبها

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:05 م
واشنطن: نجري حوارا مستمرا مع كييف حول أنواع الأسلحة التي تتطلبها البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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أكد السكرتير الإعلامى لوزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة الأمريكية تجري حوارا مستمرا مع كييف حول أنواع الأسلحة التي تتطلبها، اعتمادا على الوضع المتغير في ساحة المعركة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال السكرتير الإعلامى لوزارة الدفاع الأمريكية: نحن في حوار دائم لتحديد احتياجات شركائنا الأوكرانيين للأنواع المختلفة من الأسلحة، على أساس الظروف في ساحة المعركة.

وأوضح السكرتير الإعلامى لوزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التطورات على الجبهات في أوكرانيا، وستواصل العمل مع كييف والمجتمع الدولي من أجل تقديم الدعم اللازم للجيش الأوكراني.


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