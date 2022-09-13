مياه الشرب بسوهاج تجرى المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف القيادية

سوهاج عمرو خلف

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف القيادية .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن لجنة المقابلات تضم اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج واللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والدكتور المهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه مرسى مطروح والاستاذ عمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الاداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما ضمت اللجنة الدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى و غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة واللواء عبد الرحيم أبو طالب المستشار الامنى بالشركة القابضة لمياه الشرب والمهندس عصام بدوى مستشار هندسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمستشار أحمد عبد العظيم المستشار القانوني بشركة مياه سوهاج و الدكتور على عبد الرحيم المستشار الهندسى لشركة مياه سوهاج والدكتور أحمد خالد مساعد المستشار الهندسى لمياه سوهاج والمهندس اشرف على مستشار الدعم الفنى بمياه سوهاج.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية أنه يتم اجراء المقابلات لعدد ١١ مرشح لشغل وظيفة رئيس قطاع وان هذه القطاعات تتمثل فى قطاع الموارد البشرية وقطاع التشغيل والصيانة وقطاع الدعم الفنى والقطاع المالى وقطاع التخطيط وقطاع التأمين الفنى وقطاع وسط وقطاع شمال وقطاع جنوب