موسكو: إذا استمر الحمقى فى ضخ أخطر الأسلحة لأوكرانيا فعمليتنا ستنتقل لمستوى أخر

كتب أحمد عرفة

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى مدفيديف، من أنه إذا استمر الحمقى في ضخ أخطر الأسلحة لنظام أوكرانيا، فإن العملية العسكرية الروسية ستنتقل إلى مستوى آخر عاجلا أم آجلا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميترى: خرجت كييف بمشروع "ضمانات أمنية غربية"، يعد مقدمة للحرب العالمية الثالثةـ، موضحا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتقل إلى مستوى جديد وتفقد حدودها المرئية، إذا استمر الغرب في ضخ الأسلحة إلى كييف.

ولفت نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى إلى أنه يجب أن يفهم القادة الغربيون من مختلف المستويات، الذين وجهت لهم مسودة دعوة كييف لتقديم ضمانات أمنية لها، اليوم الثلاثاء شيئا واحدا بسيطا، وهو أنه إذا استمر هؤلاء في ضخ أخطر أنواع الأسلحة لنظام كييف بشكل غير محدود، فعندئذ ستنتقل الحملة العسكرية عاجلا أم آجلا إلى مستوى آخر.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري أن هذه الحملة لن يكون لها حدود مرئية، وستصبح تصرفات الأطراف غير متوقعة، لافتا إلى أن العملية العسكرية ستسير على السيناريو العسكري الخاص بها، وستشمل المشاركين الجدد فيها.