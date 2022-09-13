وأضاف السفير -في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط- أنه تم بحث التعاون الثنائي في ضوء نتائج الزيارة التي قام بها إلى موريتانيا الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتناول اللقاء المنح المقدمة من الأزهر الشريف للجانب الموريتاني، كما تم تقديم للوزير دعوة للمشاركة في منتدى دار الإفتاء الشهر القادم.