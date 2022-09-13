اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:28 م
أكرم القصاص
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معهد قبرص للمياه يشيد بجهود "العربى المياه" فى رسم سياسات الماء للدول العربية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:11 م
معهد قبرص للمياه يشيد بجهود "العربى المياه" فى رسم سياسات الماء للدول العربية لقاء محمود أبو زيد بمدير معهد قبرص للمياه
كتبت أسماء نصار

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التقى الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى المياه اليوم "الثلاثاء" والدكتور فادى كومير رئيس البرنامج الدولى الهيدروليكى ومدير معهد قبرص للمياه، وذلك على هامش فاعليات مؤتمر البيئة والتنمية 2022 الطريق إلى cop27 شرم الشيخ الذى ينظمة المجلس العربى للمياه تحت رعاية وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية.

 

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون فى مجالات بناء القدرات وتنمية المهارات وحُسن ادارة الموارد المائية والرى وتبادل الزيارات بين الجانبين.

 

ومن جانبه اشاد الدكتور فادى بجهود المجلس العربى للمياه فى رسم السياسات المائية للدول العربية بالتعاون مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية والحفاظ على الحقوق المائية للدول العربية.

 

 


المياه

العربى للمياه

الرى

ادارة الموارد المائية



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