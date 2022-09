مصرع 8 أشخاص بحريق فى صالون لبيع سكوترات كهربائية بالهند.. فيديو

لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بحريق اندلع الليلة الماضية في مدينة سيكوندر آباد في جنوب الهند.

وحسب موقع روسيا اليوم، فأن الحريق اندلع في صالون لبيع السكوترات الكهربائية في الطابق الأول من مبنى متعدد الطوابق فيه فندق، وامتد الحريق إلى طوابق أخرى.

ومعظم الضحايا لقوا حتفهم بسبب الاختناق الناجم عن الدخان الكثيف. ولم يعلن بعد عن سبب الحريق.

Eight killed in #Secunderabad lodge after #MassiveFire at Ruby #ElectricScooter showroom in ground floor spread & engulfed guests; over 20 people were residing; some suffocated because of smoke, others jumped from building to save themselves & suffered injuries @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/CoYYnPI4fR