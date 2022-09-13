اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:17 ص
أكرم القصاص
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مصرع 8 أشخاص بحريق فى صالون لبيع سكوترات كهربائية بالهند.. فيديو

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 08:49 ص
مصرع 8 أشخاص بحريق فى صالون لبيع سكوترات كهربائية بالهند.. فيديو حريق - صورة أرشيفية
وكالات

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لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بحريق اندلع الليلة الماضية في مدينة سيكوندر آباد في جنوب الهند.

وحسب موقع روسيا اليوم، فأن الحريق اندلع في صالون لبيع السكوترات الكهربائية في الطابق الأول من مبنى متعدد الطوابق فيه فندق، وامتد الحريق إلى طوابق أخرى.

ومعظم الضحايا لقوا حتفهم بسبب الاختناق الناجم عن الدخان الكثيف. ولم يعلن بعد عن سبب الحريق.

 


الهند

حريق

السكوترات الكهربائية

سيكوندر آباد



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