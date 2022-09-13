مصرع شخص وإصابة أخر بحادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بطوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية ودراجة نارية أمام كوبرى قرية مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، جري نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى كفر شكر التخصصي باستقبال مصاب وجثة لشخصين، إثر حادث تصادم أمام مفارق قرية مشتهر دائرة المركز، بين سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية ودراجة بخارية رقم "9235 ق س م".

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع حادث تصادم أمام مفارق قرية مشتهر دائرة المركز، بين سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية ودراجة بخارية رقم "9235 ق س م"، وأسفر الحادث عن مصرع "هشام ر ح"، 24 سنة، وإصابة "عبدالعزيز ع ع"، 32 سنة، وتم نقلهما إلى مستشفى كفر شكر، ورفع أثار الحادث والتحفظ على السيارة والدراجة النارية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.