اليوم السابع
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مصادرة 508 حالة إشغال وإزالة 3 أكشاك مخالفة بالجيزة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:07 م
مصادرة 508 حالة إشغال وإزالة 3 أكشاك مخالفة بالجيزة حملة الإزالات
كتبت - مرام محمد

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قام حى الوراق بإزالة 3 أكشاك مخالفة بمحيط السينما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشديد أعمال الرقابة الميدانية وسرعة ضبط المخالفات وإزالت مسبباتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ونفذت أجهزة حى الطالبية عدد من حملات الإشغالات بشوارع (العريش، ضياء، حسن محمد، عبداللطيف عبدالفتاح، خالد امين) تم خلالها رفع 400 حالة إشغال متنوع وإزالة حواجز حديدية وخرسانية وكلبشة السيارات المخالفة للإنتظار بالشارع أوالتابعة للمعارض بدون تصريح وذلك لتيسير حركة المرور.

وبمنطقة بشتيل قام مركز ومدينة أوسيم برفع 38 حالة إشغال للمحال والمقاهى والباعة الجائلين شملت (كراسى، ترابيزات ،إسطوانات غاز، شماسى، موازين، تروللى، إستاندات)، وبنطاق الحوامدية تم مصادرة 30 حالة إشغال شملت ( كراسى، لافتات، مصنوعات خشبية ).

وخلال حملات مماثلة بمركز وميدنة العياط بمنطقة المزلقان وشارع الجيش أسفرت عن ضبط 40 حالة إشغالات متنوعة وتحرير 15 محضر إشغال و15 محضر بيئة. وتم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء والمدن وتحرير المحاضر للمخالفين.

إزالة التعديات
إزالة التعديات

 

جانب من الإزالات
جانب من الإزالات

 

إزالة تعديات
إزالة تعديات

مخالفات

تعديات

ازالة تعديات

الجيزة



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