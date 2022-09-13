وأضاف المسؤول الأمريكى - الذى رفض الكشف عن هويته، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية -" أن روسيا، بحسب تقديرات الولايات المتحدة، تخلت إلى حد كبير عن مكاسبها بالقرب من خاركيف، وأن الكثير من الجنود الروس المنسحبين غادروا أوكرانيا وعبروا الحدود إلى روسيا ، معتبرا أن تخلي روسيا عن المعدات أثناء تراجعها يدل على الفوضى والمشاكل في القيادة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق أن القوات الأوكرانية استعادت منذ بداية الشهر الجاري ستة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.