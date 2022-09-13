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محافظ جنوب سيناء يتابع العمل برفع كفاءة النصب التذكاري وتطوير ساحة الصحابة فى شرم

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:39 ص
محافظ جنوب سيناء يتابع العمل برفع كفاءة النصب التذكاري وتطوير ساحة الصحابة فى شرم شرم الشيخ
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء الاثنين ، بجولة تفقدية ليلية تابع فيها أعمال النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية بشرم الشيخ، ورفع كفاءة المنطقة أمامه، ووجه بزيادة احواض الزهور والاهتمام بالانارة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة.
 
وتابع أعمال إنشاء مصر القديمة وتطوير مسجد الصحابة والساحة امامه بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ.
 
وخلال الجولة شدد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير السوق القديم ومنطقة مصر القديمة و ساحة مسجد الصحابة وإضاءته استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.
 .
أشار المحافظ ان السوق التجاري القديم يشهد أعمال تطوير شاملة منها إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ علي التراث المصري، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتوحيد الهوية البصرية لشرم الشيخ، بالإضافة الي أعمال التجميل والإضاءة في ساحة مسجد الصحابة واضائته، وأعمال رفع كفاءة الساحة أمام مسجد الصحابة بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال بشرم الشيخ، استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.
 
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