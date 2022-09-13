محافظ الدقهلية يؤكد على جاهزية معدات مياة الشرب استعدادا للشتاء

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على اعداد خطة إستعدادات مكثفة واتخاذ إجراءات وتدابير شاملة بالمحافظة مع قدوم موسم الشتاء واحتمالية هطول الأمطار الغزيرة.

وكلف" مختار"المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بضرورة مراجعة كافة المعدات وسيارات الكسح التابعة لشركة مياة الشرب والصرف الصحي وضرورة تنفيذ خطة لإنتشارها بنطاق المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وذلك للتعامل الفوري مع أية احداث طارئة، وكذا تنفيذ سيناريو محاكاة للتعامل مع أحد الانسدادات أثناء سقوط الأمطار للاطمئنان لفاعلية التعامل وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز على الطبيعة.

وأشار " المحافظ" انه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الامطار للتقليل من الأضرار التي يمكن أن تحدث في ظل الأجواء الجوية الصعبة.

وأضاف" مختار" أنه تقرر تشكيل لجان فرعية لإعداد جدول زمني بالتنسيق مع الجهات المعنية للمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار والسيول، وكذا تشكيل لجان للمرور علي مهمات الإغاثة للتاكد من مدي جاهزيتها بالتنسيق مع التضامن الإجتماعي والهلال الاحمر ومنظمات المجتمع المدني، وكذا تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها وتمركز المعدات الخاصة بها، ووجه " مختار" للإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل إتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الاجراءات المتخذة من قبل كافة الاجهزة لضمان موسم شتاء آمن.

هذا وقد أكد " مختار" على الحصر الكامل لكافة إمكانيات المحافظة من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة وإمكانات الجهات المختلفة من المعدات الثقيلة الحكومية والغير حكومية.

كما وجه المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بعمل حصر شامل لجميع بالوعات الامطار واماكن تصريف مياة الامطار بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة وصيانتها وتسليكها بالتنسيق مع قطاعات شركة مياة الشرب والصرف الصحي بنطاقهم وكذا ضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية برئاسات المراكز والمدن والاحياء للقيام بإمداد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بكافة الأحداث الطارئة علي مدار اليوم خلال موسم الشتاء.

وفي ذات السياق أكد " محافظ الدقهلية" علي قيام شركة كهرباء شمال الدلتا التأكد من جميع أبراج الكهرباء وخطوط الكهرباء وتأمينها ضد أيه مخاطر نتيجة الأمطار أو السيول ، وكذا قيام مديرية الطرق وهيئة الطرق والكباري لتدبيش جوانب الطرق الرئيسية لمنع حدوث إنهيارات ، وأيضا قيام إدارة المرور بمراجعة الخطط المرورية داخل المحافظة لتجنب تكدس السيارات او حدث تعطل بالحركة المرورية حالة سقوط امطار.

وأكد " مختار" علي ضرورة التنسيق مع القوات المسلحة "المستشارالعسكري بالمحافظة " لمراجعة جاهزية خطة مواجهة الكوارث وتقديم المعاونة اللازمة في حالة تتطلب ذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطنى محافظة الدقهلية.