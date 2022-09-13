مالك مزرعة يقتل عاملا ويصيب شقيقه خلال مشاجرة فى الواحات البحرية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في الواحات البحرية، وتبين من تحريات رجال المباحث أن خلافا تطور إلى المشاجرة بين مالك مزرعة، وعامل لديه، مما أسفر عن مقتل العامل وإصابة شقيقه، بسبب خلافات متعلقة بعمل الشقيقين في المزرعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة ومقتل أحد الأشخاص في الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن المجني عليه عامل بإحدى المزارع، نشبت بينه وبين مالك المزرعة مشاجرة، نتيجة خلافات متعلقة بأداء العمل، وأسفرت عن مقتل العامل وإصابة شقيقه.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.