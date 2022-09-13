لصنع قائد متميز.. "آداب المنصورة" تنظم فعاليات الدورة الأولى لإعداد القادة

فريق المحافظات

تشهد كلية الآداب جامعة المنصورة، فعاليات الدورة الأولى لإعداد القادة، التي تنظم في الفترة ما بين 10 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر، بمشاركة 150 طالب وطالبة من طلاب الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المليجي القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب، والدكتور وائل السيد البرعي وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب بالكلية، والدكتورة داليا رسلان منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وتحت تنفيذ إدارة رعاية طلاب الكلية بقيادة أحمد العشري هلال مدير إدارة رعاية الطلاب، واللجنة الإعلامية للرعاية أحمد محمد ناصف.

تستهدف الدورة بعض من أوائل الأقسام العلمية المختلفة بالفرق (الأولى - الثانية - الثالثة)، علاوة على طلاب الأنشطة المتميزين من الطلاب والطالبات لصنع قائد متميز، في ضوء حرص جامعة المنصورة على توفير المناخ والظروف المناسبة للشباب لقيادة الأمة نحو حاضر عريق ومستقبل مشرق وانطلاقًا من تحمل كلية الآداب لدورها الكبير كمنارة للاطلاع الفكري والعلمي ودورها الرائد في خدمة الوطن.

شملت فعاليات الدورة، تنظيم عدد من الندوات التوعوية والثقافية، حول تاريخ الدستور المصري، وقيم الولاء والانتماء الوطني، وسيكولوجية مواجهه الشائعات، وإدارة الأزمات، ومهارات التواصل والتفاوض والإقناع، وأهمية النشاط الطلابي ودوره في صقل شخصية الطلاب.

كما تشمل الدورة، إقامة ندوات تثقيفية حول بناء الوعي الفكري والدعم المجتمعي، وإقامة عدد من ورش العمل لثقل مهارات القيادة لدى طلاب الجامعة وحثهم على المشاركة الاجتماعية الإيجابية، والأنشطة التنموية والترفيهية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة وضع الخطط التثقيفية لإعادة بناء الوعي لدى الشباب المصري لتمكينهم من المساهمة الفعالة في خدمة وطنهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنشئتهم وإعدادهم إعدادًا يتفق مع كونهم قاطرة النهوض بالوطن.