اليوم السابع
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لافروف: الغرب يشن حربا هجينة على روسيا منذ سنوات لتقويض استقرارها

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:19 م
لافروف: الغرب يشن حربا هجينة على روسيا منذ سنوات لتقويض استقرارها وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ.ش.أ

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب يشن حربا هجينة ضد روسيا منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن هذه الحرب اكتسبت في الآونة الأخيرة طابعا غير مسبوق بهدف تقويض الاستقرار في بلاده. 
 
وأضاف لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، "أن الغرب أطلق حربه الهجينة الحقيقية ضد روسيا منذ سنوات عديدة، إلا أن تلك الحرب بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اكتسبت طابعا غير مسبوق".
 
وتابع لافروف "إن استهداف الغرب للاقتصاد الروسي ومحاولة دفعنا إلى هوامش السياسة العالمية بواسطة العقوبات يهدف إلى تقويض الاستقرار في روسيا"، مؤكدا أن أولوية الخارجية الروسية تظل تعزيز بناء علاقات مستدامة مع جميع الشركاء الأجانب المهتمين على أساس من التعاون القائم على الاحترام المتبادل.
 
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية حصول الوزير سيرجي لافروف وعدد من مرافقيه على تأشيرات دخول للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
 
وقال بيان للخارجية الروسية: "نتوقع إصدار التأشيرات لبقية أعضاء الوفد والحل العاجل للقضايا اللوجستية، نظرا لقيود العقوبات غير القانونية من قبل الولايات المتحدة، التي تُعرقل الخدمات اللوجستية لوصول الممثلين الروس للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
 
كان وزير الخارجية الروسي طلب - في وقت سابق - من زملائه في الخارجية الروسي عدم تذكير الولايات المتحدة بأن الوفد الروسي يحتاج إلى تأشيرات أمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمريكيين لديهم التزاماتهم الخاصة.
 
في المقابل، أعلن كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أن مدينة خاركيف ومنطقة خاركيف تركتا بدون كهرباء، حيث خرج خط نقل الطاقة الاحتياطية عن الخدمة.

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