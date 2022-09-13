وقالت وزيرة العدل فى الكونغو الديمقراطية روز موتومبو كيسى، وفقا لما ورد في بيان للمتحدث باسم حكومة كينشاسا باتريك مويايا، ونشرته وسائل إعلام محلية - "تسلمنا الدفعة الأولى من التعويضات على النحو المتفق عليه.. وبدأت أوغندا دفع التعويضات المستحقة لجمهورية الكونغو الديمقراطية كجزء من مشاركتها في حرب الكونغو"، موضحة أن كامبالا حولت حوالى 65 مليون دولار إلى كينشاسا كدفعة أولى من التعويضات.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت فى فبراير الماضى حكما بحق أوغندا يقضى بدفع الأخيرة 65 مليون دولار سنويا لمدة خمس سنوات لجمهورية الكونغو الديمقراطية تعويضا عن الجرائم التى ارتكبت خلال حرب الكونغو الثانية بين عامى 1998 و2003.