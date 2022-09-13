قافلة سكانية شاملة بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نظم فرع المجلس القومى للسكان بشمال سيناء قافلة سكانية شاملة، بمدينة الشيخ زويد، وذلك بحضور نوال سالم مدير عام الفرع، وسعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد.

وقالت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، إن القافلة السكانية الشاملة تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان.

وأضافت نوال سالم أن القافلة تضمنت خدمات تنظيم الأسرة، وندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف، وامتحانات محو الأمية، وعروض مسرحية وفنية، ودعم نفسي للأطفال، وتقديم لقاح كورونا.

ولفتت نوال سالم إلى تنظيم ندوتين عن مجابهة الفكر المتطرف، وندوة عن تيسير الزواج وعدم المغالاة في تكاليف الزواج ضمن مبادرة لتسكنوا إليها، بحضور 80 شخصا، بجانب ندوة عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بحضور 20 سيدة، بجانب توقيع الكشف الطبى على السيدات وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتطعيم 17 شخصا بلقاح كورونا، وتقديم الدعم النفسي لعدد 52 طفلا، وإجراء اختبار محو الأمية لعدد 13 شخصا، وتوزيع 3 شهادات محو أمية، بجانب تقديم عدد من الفقرات الفنية والعروض الثقافية والاستعراضات المتنوعة ومسرح العرائس.

وأشارت نوال سالم إلى أن القافلة السكانية بمشاركة الأزهر الشريف، مديرية الصحة، مديرية الثقافة، الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء، هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

حضر فعاليات القافلة السكانية كل من صالح ابو هولي، نائب رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ، الشيخ مصباح العريف مدير عام منطقة الوعظ بشمال سيناء،الشيخ ايمن الديهي، رئيس لجنة الفتوى بالشيخ زويد، الدكتورة إيناس كمال مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، الدكتور أحمد رفاعي، رئيس فريق الهلال الاحمر، جمال الفقي، ممثل هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، مدحت نجيب، ممثل مديرية الثقافة، سمية سعيد، مسئولة اعلام الأسرة، وازهار محمد، مشرف تمريض طب الأسرة، اسماء أحمد، مشرفة الرائدات الريفيات، وعدد من القيادات الشعبية ومشايخ القبائل.