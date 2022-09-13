فرنسا تعتزم عرض أزمة أرمينيا وأذربيجان على مجلس الأمن الدولى

أ.ش.أ

أعلنت فرنسا عزمها عرض أزمة أرمينيا وأذربيجان التي أدت إلى مقتل 49 جندياً أرمينيا على الأقل، على مجلس الأمن الدولي.

وذكرت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) - وفقا لراديو مونت كارلو الدولية، اليوم الثلاثاء، أنه بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، ستعرض فرنسا الوضع على مجلس الأمن الدولي الذي تتولى رئاسته حالياً، مضيفة أن الرئيس ماكرون يواصل الدعوة إلى الاحترام الصارم لوقف إطلاق النار واحترام وحدة أراضي أرمينيا.

وأعرب الرئيس الفرنسي استعداده لبحث الأزمة مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لتتم تسوية كل القضايا المتعلقة بهذا النزاع والناجمة عنه، من خلال المفاوضات.