ضبط لص سرق قطع نحاسية في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

عقب رصد تداول صورة عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص مكبل اليدين تحت عنوان "ضبط حرامية المصانع" بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تم التقابل مع "صاحب مصنع لتشغيل المعادن"، وقرر بأنه بتاريخ 10 الجارى تمكن الأهالى من الإمساك بشخص حال شروعه فى سرقة بعض القطع النحاسية محملة على إحدى السيارات أثناء توقفها أمام المصنع ملكه وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بصرفه.

بإجرات التحريات أمكن تحديد المشكو فى حقه "مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة" وتم ضبطه .. وبمواجهته إعترف بالشروع فى سرقة القطع النحاسية المحملة على سيارة المصنع بإسلوب "المغافلة" وتم ضبطه بمعرفة الأهالى والتعدى عليه دون إحداث إصابات وصرفه عقب ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.