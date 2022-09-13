ضبط راكبة حاولت تهريب 13 موبايل أيفون داخل ملابسها الداخلية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم ٢ برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم118 لسنة 1975.

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة طائرة خطوط طيران القطرية اشتبه جورج صفوت مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية الجنسية حاولت الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكة الشديد.

تم تحويلها لمامور الصالة الخضراء ووجدت معها شرين كمال العديد من مستحضرات التجميل فتم تحويلها إلى أحمد فتحي مأمور الصالة الحمراء وعند بداية التفتيش ظهرعليها التوتر والعصبية وعند الطلب منها التفتيش الذاتي وقعت مغشيه عليها وبعد افاقتها تم تفتيشها ذاتيا من خلال بسمة شلبي وأخرجت 13 تليفون I phone 13 pro max من ملابسها الداخلية.

وبالعرض علي أحمد البسيوني المشرف علي العمل بالصالة الحمراء قام بتكليف أحمد فتحي مأمور الجمرك المكلف بالعمل بالصالة الحمراء بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 2 بلاي استيشن 5 والعديد من مستحضرات التجميل.

وقرر صبحي ربيع مدير الادارة الأولي تحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.