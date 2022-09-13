ضبط المتهم بالنصب على الشباب الراغبين فى السفر للعمل بالخارج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء على أموالها بزعم تسفير نجلها للعمل بالخارج دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الشرقية) بإنشاء شركة "بدون ترخيص" كائنة بمحافظة الشرقية ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم نجل المبلغة وإستيلائه منها على مبلغ مالى بزعم تسفير نجلها للعمل بالخارج ، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها ، وعثر على (عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص مختلفة - عقود عمل بالخارج بـأسماء أشخاص مختلفة - مبلغ مالى) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.