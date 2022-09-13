"صحة الغربية" تعلن تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ287032 أسرة

قال الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، فى بيان له أن ما تم تحقيقه من إنجازات خلال 3 أشهر الماضية لتقديم خدمه تنظيم الأسرة بالواحدات الثابتة بالريف والحضر والجمعيات الأهلية والوحدات المتنقلة والتأمين الصحى بالأماكن ذات الاحتياج والقوافل الطبية ومن خلال المبادرات الرئاسية حقك تنظمى وصحه المرأة.

وأوضح أنه تم تقديم خدمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 287032 منتفعه ومنهم 258129 حاصلات على وسيلة تنظيم أسرة بالإضافة إلى خدمات عديدة ومتنوعة فى مجال تنظيم الأسرة وتم صرف 16805 لولب نحاسى 683 لولب هرمونى 185989 حبوب أحادية ومركبة 1818 كبسولة امبلانون.

وأشار أنه تم تنفيذ حملة حقك تنظمى فى شهر يونية 2022 وحصل 29738 منتفعات على خدمات تنظيم الأسرة خلال فتره الحمله وتنفيذ 6 قوافل حياة كريمة بإدارة زفتى و148 مرور يومى للعيادات المتنقله للأماكن المحرمة من الخدمه و197271 زيارات منزليه عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 79866 من المنتفعات للحصول على وسيلة بعيادات تنظيم الأسرة.

كما تم تنفيذ 88 زيارة طبيب زائر وتفعيل وتطبيق برنامج تركيب اللولب أثناء القيصرية بالمستشفيات الجامعى وتسلمهم وسائل تنظيم الأسرة مجانًا من مخزن المديرية.

وأكدت الدكتورة سلوى شوقى مدير إدراة تنظيم الأسرة بالمديرية على أن قد تم تقديم الرعاية الصحية لعدد من السيدات الحوامل 66604 وتركيب اللولب أثناء القيصريه لـ 287 منتفعة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة لـ14292 منتفعة وتنفيذ عدد 8261 ندوات تثقيفية وتوعوية عن أهمية استخدام وسائل تنظيم الاسره والتصدى لجائحه كورنا و278 ندوات عن الكشف المبكر وفحص الثدى و6926 ندوة عن المبادرات الرئاسية، وتركيب اللولب بعد الولادة.

كما تم إقامة 11معرض خاص بنوادى المرأة على مستوى المحافظة أثناء حمله حقك تنظمى وقوافل الصحة الإنجابية وجارى التنسيق لتكويد عيادة جديده تابعة للجمعيات الأهلية بإدارة طنطا أول وتنفيذًا حملة حقك تنظمى الحملة الخدمية التوعوية بالغربية من الفترة 4 سبتمبر حتى 15سبتمبر والتى تستهدف إتاحة الخدمة لكل السيدات.