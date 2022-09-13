سفير ليتوانيا بالقاهرة: نولى اهتماما كبيرا بدعم العلاقات السياسية مع مصر

أ.ش.أ

أكد سفير ليتوانيا بالقاهرة أرتوراس جايليوناس، اهتمام بلاده الكبير بدعم العلاقات مع مصر، خاصة العلاقات السياسية، منوها بأن ذلك تجلى بوضوح في المباحثات التي أجرها وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الليتواني جبريالوس لاندسبرجس على هامش اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 18 يونيو الماضي في لوكسمبورج .

وأضاف سفير ليتوانيا بالقاهرة، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر عقد مشاورات سياسية بين مصر وليتوانيا غدا الأربعاء برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير إيهاب نصر، ونائب وزير الخارجية ليتوانيا، مانتاس ادوماناس في العاصمة فيلنيوس لبحث تطورات التعاون الثنائي وأجندة اللجنة الاقتصادية والتجارية والعلمية المشتركة، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها تطورات الوضع في الشرق الأوسط وفي شرق أوروبا.

وأوضح أن السفير نصر سوف يلتقي خلال زيارته لفيلنيوس بوزير الخارجية الليتواني جبريالوس لاندسبرجس والمستشارة السياسية لرئيس الجمهورية أستا سكاسجريته، ما يؤكد مدى اهتمامنا بدور مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن لقائه مع مفتي ليتوانيا ومجتمع المسلمين في البلاد، كما سيبحث وفد من سيدات الأعمال في مصر الذي يقوم حاليا بزيارة لليتوانيا مع نظيراتهن الليتوانيات، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وحول التعاون الاقتصادي، أشاد جايليوناس بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال زيارة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الماضي والتي بحث خلالها مع أوشرينه أرموناته وزيرة الاقتصاد والابتكار الليتوانية، إمكانيات التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من ضمنها عمليات التشغيل، واطلع على خطة الحكومة لدعم ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة والمشروعات الناشئة لرواد الأعمال ودعم النظم البيولوجية لهذه المشروعات .

وأضاف أن عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحث مع وزير النقل والاتصالات الليتواني ماروس سكواديس، مشروعات تطوير البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص في تطوير تكنولوجيا المعلومات في البلاد، مؤكدا وجود إمكانيات للتعاون من بينها التعاون بين الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات مع جامعة فيلنيوس للتكنولوجيا، خاصة وأن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شرح خطته الطموحة لتدريب أكثر من 250 ألف شاب مصري مع إمكانية تدريب بعضهم في جامعات ليتوانية.

وتابع أن طلعت بحث مع المسؤولين الليتوانيين في وكالة الابتكار الليتوانية وكذلك مركز الأمن السيبراني، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وقد وجه دعوة للوزيرين الليتوانيين لزيارة مصر لاستكمال مناقشة دعم التعاون الثنائي، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد طنطاوي مستشار وزير الاتصالات ومدير مركز الابتكار التطبيقي بحث في فيلنيوس، إمكانيات التعاون مع مركز الهندسة التكنولوجي للابتكارات الذي يغطي مجالات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الليزر والتكنولوجيا الحيوية.

وذكر جايليوناس أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 77 مليون يورو عام 2021 ، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة التجارة بين مصر وليتوانيا، لافتا إلى أن نحو 55 ألف سائح ليتواني قضوا أجازاتهم في مصر عام 2021، مضيفا" نعمل حاليا على تسيير خط طيران مباشر بين البلدين، الذي من المؤكد أنه سيزيد أعداد السائحين وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال من الجانبين