اليوم السابع
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رفع 120 طن مخلفات من منطقة ركابى بمركز أوسيم

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:27 م
رفع 120 طن مخلفات من منطقة ركابى بمركز أوسيم رفع المخلفات
كتبت - مرام محمد

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قام قطاع النظافة ببشتيل ورجال العمل الميداني بالوحدة المحلية لقرية بشتيل، بتواصل الأعمال لرفع المخلفات والتراكمات بنطاق المركز، في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للإرتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتحت إشراف وقيادة فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وشهدت الأعمال رفع أكثر من 120 طن تقريبا مخلفات وتراكمات الأتربة من منطقة ركابي ببشتيل بمركز أوسيم إلى المقالب العمومية، ورفع كافة المخلفات، ورفع كفاءة المنطقة.

وفي سياق منفصل، قامت محافظة الجيزة بتمهيد وتسوية ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالقرى، حيث تم تمهيد وتجريد وتسوية الطرق والشوارع الداخلية بقرية كفر زهران التابعة للوحدة المحلية بالمرازبق، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحسين حركة سير المواطنين، وقيادة محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

كما تم إزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة وتوسعة الطريق بشارع الجمهورية بمدينة البدرشين تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير الشامل.

 

قبل
قبل

 

جانب من رفع المخالفات
جانب من رفع المخالفات

 

رفع المخالفات
رفع المخالفات

 


مخلفات

رفع مخلفات

تعديات

ازالة تعديات

الجيزة



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