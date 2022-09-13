رئيس جامعة بنى سويف: 29 سبتمبر بدء اختبارات القبول بنظام التعلم المدمج

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، موعد بدء اختبارات القبول بنظام التعلم المدمج يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر الجارى، مشددًا على ظهور جميع النتائج، والبت فى الالتماسات المقدمة من الطلاب، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء مجلس الإدارة.

وفى سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عبد العزيز مدير وحدة إدارة المشروعات، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بتنسيق العمل والضوابط المنظمة لإدارة الوحدة، ومخاطبة جميع الكليات بضرورة الانتهاء من رفع نتائج الفرق الدراسية في موعد أقصاه 18 سبتمبر، وذلك كضرورة لعمل منصتي Thinqi والكتاب الإلكتروني بالجامعة، ومتابعة وضع الاختبارات الالكترونية بكلية الطب البشري، ومجمع التعليم الصناعي.