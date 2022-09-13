حملات لرفع الإشغالات بشوارع حسن محمد وعمرو بن العاص بالهرم

كتبت - مرام محمد

شن القطاع الشمالى بمحافظة الجيزة، بالاشتراك مع شرطة المرافق بالحى، حملة إشغالات مسائية وصباحية على المحلات التجارية المخالفة والمتعدية على الطريق العام بشارع الأتوسبير وشارع علي عفت من شارع حسن محمد وشارع عمرو بن العاص وشارع علي شيحه وشارع كعبيش، وذلك في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه وإشراف ومتابعة حسن موافي رئيس حي الهرم، واستكمالا للمجهودات والأعمال اليومية لكافة قطاعات الحي بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية لرفع الإشغالات وإزالة الأعمال المخالفة ورفع التعديات.

شهدت الحملة، رفع كافه الحواجز الحديدية والاسمنتية وإزالة كافة التعديات على الطريق العام، كما تم رفع إشغالات المحال التجارية والمقاهي والمطاعم وفروشات الباعة الجائلين والكافيهات المخالفة للتعليمات وترشيد استهلاك الكهرباء، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 300 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الحي، كما قام القطاع وأعمال إزالة حوائط تعليه روف بشارع عمرو بن العاص المطبعة فيصل واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام قطاع منشأه البكاري، بشن حملة مسائية وصباحية على شارع كفر طهرمس وشارع المنشيه من ميدان الساعه، تم خلالها تمشيط الشارع بأكمله من فروشات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، ورفع كافه الإشغالات من المحلات التجارية والمطاعم، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 60 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي واستاندات وشيش وفاترينات وثلاجات وعربات لباعة جائلين وإيداع المضبوطات بمخزن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع الإشغالات



جانب من الحملة