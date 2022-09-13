حبس 4 متهمين بالتهرب من دفع 3 ملايين جنيه للضرائب

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بحبس 4 متهمين بالتهرب من دفع ضريبة مقدارها 3 ملايين و 396 ألف و 730 جنيها، سنة ورد المبلغ مع تغريمهم مبلغ مساو لاتهامهم بالتهرب الضريبي.

واتهمت النيابة العامة، المتهمين لأنهم خلال عامي 2019-2020 بدائرة قسم المعادي، اشتركوا وأخرين مجهولين بطريقي الاتفاق، فيما بينهم والمساعدة مع آخر حسن النية في التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاط إحدى الشركات، بأن باعوا سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، وذلك بإن أسسوا منشاة تجارية بأن استقطب المتهم الأول الشخص حسن النية ودفعة لتحرير توكيلا للمتهم الثاني الذي استخدمه في اتمام إجراءات تأسيس المنشاة "إحدى الشركات" وتسجيلها ضريبيًا واستغل المتهمان الثالث والرابع هذه المنشاة في الإفراج عن رسائل استيرادية خاصة بأخرين مجهولين لقاء عمولة، فتمت الجريمة بناء على هذا.