حبس صاحب مزعة 4 أيامه لاتهامه بقتل عامل وإصابة آخر بالواحات البحرية

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس صاحب مزعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل وإصابة شقيقه، بسبب خلافات متعلقة بعمل الشقيقين في المزرعة.

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على عامل لقى مصرعه في مشاجرة بمنطقة الواحات البحرية، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في الواحات البحرية، وتبين من تحريات رجال المباحث أن خلافا تطور إلى المشاجرة بين مالك مزرعة، وعامل لديه، مما أسفر عن مقتل العامل وإصابة شقيقه، بسبب خلافات متعلقة بعمل الشقيقين في المزرعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة ومقتل أحد الأشخاص في الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن المجني عليه عامل بإحدى المزارع، نشبت بينه وبين مالك المزرعة مشاجرة، نتيجة خلافات متعلقة بأداء العمل، وأسفرت عن مقتل العامل وإصابة شقيقه.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق التي امرت بما سبق.