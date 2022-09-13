جولات بالإدارات التعليمية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد في مرسى مطروح

مطروح -فريق المحافظات

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة مطروح، إنه في إطار استعدادات الوزارة لانطلاق الدراسة بداية أكتوبر القادم، قام أعضاء أقسام التطوير التكنولوجي بجولات ميدانية بجميع الإدارات التعليمية في العديد من المدارس بكافة المراحل التعليمية، وذلك للوقوف علي الأعطال وإصلاحها علي الفور وتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية لأجهزة الحاسب الآلي واختبار مدى جاهزية البنية التكنولوجية لفعاليات العام الدراسي الجديد .

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يتم حالياً جولات متابعة ميدانية من أعضاء إدارة المتابعة المركزية بالمديرية وأقسام المتابعة بالإدارات التعليمية، وموجهي المواد الدراسية شملت كافة الإدارات لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة وتقييم كافة جوانب العملية التعليمية والوقوف علي الإيجابيات وتدعيمها ،ورصد نقاط الضعف والسلبيات ومعالجتها فورا في إطار تربوي مناسب.

وأكد ضرورة تحديد المشكلات ،التي تواجه منظومة العمل في المدارس، ووضع الحلول الفورية لها مع استثمار كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق، ذلك لضمان تحقيق انطلاقة متميزة لعام دراسي جديد يسوده الانضباط والالتزام .