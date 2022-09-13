جامعة بني سويف تفتح معهدا لأبحاث النباتات الطبية والعطرية

بنى سويف : هاني فتحي

تضم جامعة بنى سويف العديد من الكليات والمعاهد الفريدة من نوعها، والتي تتميز بها عن غيرها من الجامعات المصرية الاخرى.

ونظراً لكون محافظة بنى سويف من أوائل محافظات الجمهورية فى زراعة وانتاج النباتات الطبية والعطرية والتي يتم تصديرها الى اغلب دول العالم ، فكرت جامعة بنى سويف في انشاء معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، الأول من نوعه في الجامعات المصرية والشرق الأوسط، .

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أكد لـ"اليوم السابع" أن المعهد يقبل خريجي كليات الزراعة والصيدلة والعلوم، وغيرها من الكليات المناظرة لاستكمال الدراسات العليا، ويمنح درجتي الماجستير والدكتوراه.

وقال الدكتور منصور حسن أن محافظة بني سويف تعد من أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية فى إنتاج النباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة حيث تنتج ما يزيد عن 40% مستوى الجمهورية مشيراً الى ان مصر تتصدر مرتبة متقدمة عالميًا في صادرات الزيوت العطرية.

وأضاف الدكتور منصور حسن ان المعهد يضم اربع أقسام مختلفة وهى

قسم إنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد للنباتات الطبية والعطرية، والذى يعمل على دراسة أنتاج النباتات الطبية والعطرية ، مشيراً الى ان القسم يهدف الى دراسة انسب وافضل الظروف الزراعية والانتاجية للوصول لأعلى انتاجية .

وأضاف الدكتور منصور حسن أن المعهد يضم قسم المستحضرات الطبية والعطرية والدوائية والذى يختص بتصميم الأدوية والمستحضرات الطبية الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية ودراسة سمية المركبات، وجودتها وحركية المستحضرات الطبية وأشكالها المختلفة.

وقال الدكتور منصور حسن أن المعهد يضم قسم كيمياء النباتات الطبية والعطرية الذى يهدف إلى طرق فصل المركبات طبيعية المنشأ والتعرف عليها بأحدث التقنيات الطيفية ، بالإضافة الى قسم التكنولوجيا الحيوية للنباتات الطبية و العطرية الذى يهدف الى دراسة استخدام احدث وافضل تقنيات ووسائل التكنولوجيا الحيوية المختلفة فى انتاج وتطوير النباتات الطبية والعطرية.

وأكد الدكتور منصور حسن أن المعهد يستهدف طلاب كليات الصيدلة والزراعة والعلوم وما يناظرها من كليات ويمنح درجات الماجستير البحثي في مجال النباتات الطبية والعطرية، الماجستير المهني في مجال النباتات الطبية والعطرية، دكتوراة الفلسفة في مجال النباتات الطبية والعطرية.

وعن شروط الالتحاق بالمعهد قال الدكتور منصور حسن، أنه على المتقدم للالتحاق بالمعهد أن يستوفى الطالب شروط القسم العلمي، وأن يحصل على موافقة مجلس القسم المختص ومجلس المعهد، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية، أو العلوم، أو العلوم الصيدلانية أو ما يناظرها في الكليات العملية الأخرى، بالإضافة الى موافقة جهة العمل على دراسة الطالب في الدرجة العلمية المتقدم لها وإعطاؤه التفرغ اللازم للدراسة، وطبقاً لقرارات مجلس الجامعة المنظمة لذلك.



الابحاث داخل المعهد



الباحثين داخل المعهد



بعض الابحاث



معامل معهد النباتات الطبية والعطرية



معمل داخل معهد النباتات الطبية والعطرية