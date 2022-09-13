ثقافة الأقصر تدعم مهارات ذوى الاحتياجات بدورات لشرح برنامج الورد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "تنمية قدرات ومهارات ذوى الاحتياجات الخاصة"، وتحدثت سمر عبد الناصر مسئولة القصر خلالها، عنهم بأن فئة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة يعرفون بأنهم الأشخاص الذين لديهم إعاقات حركية جسدية، عاطفية، سلوكيّة، إدراكية، تعليمية وتتطلب هذه الصعوبات تقديم خدمات مخصصة بأسلوب مميز لهم وتوفير الخدمات المشبعة لقدراتهم وتنمية مهاراتهم.

كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "مفهوم الديمقراطية"، وتحدث الشيخ محمد إبراهيم ابن القرنة، عن الديمقراطية فى الإسلام وعبر العصور ونشأة الديمقراطية، بجانب ذلك أعد بالقصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى وألقى قصيدة "شهاوي"، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية عمل برواز للصور تنفيذ نهلة حسن، وأقيم بمعمل نادي التكنولوجيا بقصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "شرح برنامج الورد"، وأوضحت المدربة كريمة جمعة، استخدامات برنامج الورد وفتح البرنامج وشرح واجهة البرنامج.

فيما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "الطفل والمستقبل" وأوضح أحمد على أن الطفل هو المستقبل وأهمية التربية وفائدة التربية السليمة، بجانب أمسية شعرية للشاعر على حسان من كتاب توحيد مشاعر وقصيدة بالعامية "رده"، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة "نصر الحق"، بينما قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الحداثة والقصيدة الجديدة" وأوضح الشاعر أحمد العراقي إختلاف القصيدة العربية عن الشكل والمضمون في طريقة الكتابة وتطور القصيدة العربية وصولاً إلى ما يسمى بالحداثة وشكل القصيدة قديماً ثم إستنباط علم العروض وظهور كتابة الموشحات الأندلسية، بالإضافة إلى ورشة فنية بعنوان"الرسم على الفخار" تنفيذ منار سيد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، وأقام قصر ثقافة بهاء طاهر فعاليات اليوم الخامس لدورة الخط العربي، بالإضافة إلى ذلك نفذ بالقصر ورشة عمل" كيفية عمل لوحة فنية" تنفيذ سهير تهامي.

أعدت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان"لو كنت القاضى" ألقاها المدثر الصادق لبيب، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكي بعنوان" الفارس النحاسي" سردتها ولاء أحمد، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة "الإهمال" أداء هناء عباس ونرمين البير، بالإضافة إلى دورى ثقافى للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته فاطمة ماهر، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة رسم للأطفال تظليل بالقلم الرصاص نفذتها حجاجية خيري، كما نفذ المركز الحضري ورشة حرف يدوية تنفيذ نجوى النبوى.



محاضرات فى قصور ثقافة الأقصر



ثقافة الأقصر تدعم مهارات ذوى الإحتياجات