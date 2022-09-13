تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مدرسة "التمريض بنين" بمطروح

مطروح - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، فتح باب القبول بمدارس التمريض “بنين” دفعة جديدة للعام الدراسي 2022/2023 من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

وأضافت مديرية الصحة بمطروح، أنه تم فتح باب القبول بـ9 شروط يجب أن يستوفيها المتقدم بأوراقه للقبول بالمدرسة وهي:

1- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 202½022 مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

2- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده حرصًا على مبدأ التوطين وبالنسبة للمحافظات النائية لا تقبل طلبة من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة.

3- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

4- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولًا ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحان الإملاء في اللغة العربية.

5- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25 - 30) طالبا.

6- ألا يكون الطالب متزوج ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

7- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب مصدق عليه من ولي الأمر.

8- لن يتم قبول أي أوراق لا تنطبق عليها الشروط

9- أن يجتاز الطالب اختبارات (كشف الهيئة - الاختبار الشخصي - الاختبار النفسي - اختبار القدرات - اختبار الإملاء للغة العربية - الكشف الطبي).